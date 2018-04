Jaguar C-X75 hangt aan de strop

Door: BV

De C-X75, dat was nog eens een supersportwagen voor de toekomst. Met gasturbines en elektromotoren en dat allemaal in een exotisch jasje. Het studiemodel werd in 2010 zo enthousiast onthaald dat de Britten kort erna al te kennen gaven dat het model zich mocht verheugen op doorontwikkeling tot het productiestadium. Zonder gasturbines, zo bleek, maar met een dubbel geblazen 1.6l viercilinder benzinemotor en het handhaven van beide elektromotoren.

Jaguar-baas Adrian Hallmark verklaarde in de marge van het Autosalon van Los Angeles echter dat die techniek wel bestaat in een testopstelling, maar niet als rijdend prototype. Tussen de regels was in elk geval te lezen dat de resultaten tegenvielen. Voorlopig wordt er dan ook niet verder gewerkt aan de C-X75. Jaguar wil nog niet gezegd hebben dat de nieuwe superkat nooit komt, al lijkt het daar natuurlijk wel op.