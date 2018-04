Skoda Octavia RS zegt ook even hallo

Door: BV

Een traditionele productlancering begint met volumemodellen, en wordt later gevolgd door de wat meer nichemotorversies en imagoproducten. Logisch dus dat de Octavia RS na de voorstelling van de nieuwe Octavia eerder deze week eigenlijk nog wat onder doek had moeten blijven. Maar in de configuratiemodule op de website van het merk, dook hij toch al op. En het is niet de eerste keer dat een autobouwer die kemel schiet. Uiteraard is het foutje inmiddels rechtgezet.

Over het uiterlijk moeten we dus ondanks de bedenkelijke kwaliteit van de beelden niet meer fantaseren. Onder de wat stoerdere koetswerkaccenten komt alvast een 2-liter TFSI. Die komt ook in de Golf GTI die ook al klaar is en wordt aangedreven door 220pk en 350Nm. Bij deze Octavia RS ligt dat ongetwijfeld in dezelfde lijn. En natuurlijk is ook een dieselversie, met een tweeliter en pakweg 170pk, niet uitgesloten.