Simpel is beter: crashstickers voor je aanrijdingsformulier

Door: BV

Problemen worden in het soort productcommunicatie dat oplossingen aanreikt vaak overdreven. Maar het invullen van een Europees aanrijdingsformulier is voor velen niet de meest voor de hand liggende taak, vooral omdat het soms speuren is naar de juiste gegevens. Details waarvan je doorgaans niet goed weet waar je ze moet gaan zoeken. Het nummer van je verzekeringspolis bijvoorbeeld.

Leasingmaatschappij ALD Automotive verhelpt dat laatste euvel nu alvast door haar klanten vanaf deze tijd stickers op te sturen, waarop alle administratieve details die thuishoren op het formulier voorgedrukt zijn. Een idee dat zo simpel is dat we ons afvragen waarom niemand anders er al op is gekomen. Het vervangt alle informatie in de rubrieken 6, 7 en 8 van het document. De bestuurder kan zich dan concentreren op de gegevens omtrent het ongeval zelf.