Zoveel kost de Skoda Rapid

Door: AUTO55

De Rapid, die we in augustus voor het eerst aan ons oordeel onderworpen, is verkrijgbaar in 3 uitvoeringen (Active, Ambition en Elegance) en gaat vanaf € 15.120 de deur uit. In dat geval kan je een 75pk sterke 1.2 MPI benzine mee naar huis nemen.

Hoger op de schaal treffen we de 1.2 TSI, die 86 of 105pk produceert en in dezelfde volgorde minstens € 16.490 of € 17.190 van de rekening haalt. Laatstgenoemde stuurt het vermogen via een manuele zesbak naar de voorwielen, terwijl de minder krachtige versies het met 5 voorwaartse versnellingen moeten stellen. De voorlopig meest potente benzinedrinker heet 1.4 TSI, is verbonden aan een DSG met 7 verzetten en vereist minimaal € 19.790 van zijn gebruiker.

Tot slot treffen we de 1.6 TDI met handgeschakelde vijfbak als enige zelfontbrander in de lijst. Die is goed voor 105pk en een prijskaartje van minstens € 18.990. Alle prijzen zijn BTWi. De eerste rijtest kan je hier raadplegen.