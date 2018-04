Lexus zegt LFA vaarwel

Door: AUTO55

De LFA zag het levenslicht in 2009 en behoort sindsdien -mede omwille van de astronomische vraagprijs- tot de top van het wereldwijde autolandschap. Gekenmerkt door een chassis en koetswerk uit een met koolstofvezel versterkt composietmateriaal, blijft zijn gewicht met 1.480kg netjes binnen de perken. De 4,8l tiencilinder, met dry-sump smering voor een lager zwaartepunt, reikt tot 9.000tr/min waardoor de atmosferische krachtbron maximaal 560pk en 480Nm produceert. Brute kracht die via een gerobotiseerde zesbak naar de achterwielen wordt geleid. De LFA tekent voor een topsnelheid van 325km/u en een sprintje naar 100km/u in 3,7 seconden.

Maar met de teller op 500 exemplaren is het verhaal van de Japanse V10-supercar nu ten einde. Het allerlaatste model, dat afgelopen vrijdag van de band liep, werd als Nürburgring Package ter wereld gebracht. Die levert 571pk en profiteert naast een nieuw setje wielen ook van een verminderde luchtweerstand. De reeks is met 50 exemplaren uitermate beperkt gebleven.