Bijgeschaafde BMW Z4 met nieuwe instapmotor

Helemaal nieuw is hij natuurlijk niet. Op enkele minieme koetswerkwijzigingen, de installatie van LED-dagrijlichten en een ander setje velgen na blijft de Z4 zijn eigen vertrouwde zelf. Andere verfpotten werden aangevoerd, het dak kan van nu af aan in zwart of zilver worden uitgevoerd en het Design Pure Traction pakket maakt zijn opwachting. Gecombineerd met de nieuwe metaalkleuren Mineral Grau, Glacier Silber en Valencia Orange tref je dan zwarte en oranje accenten in het in leder en alcantara beklede interieur.

Belangrijker is echter de komst van een nieuwe instapper. De sDrive18i beschikt over een 156pk sterke 2.0 vierpitter in geblazen toestand, gekoppeld aan een manuele zesbak. Een achttrapsautomaat vind je op de optielijst terug. De sprint naar 100km/u wordt in 7,9 seconden afgewerkt, om het bij 221km/u voor bekeken te houden. BMW claimt voor de basis-Z4 een gemiddeld verbruik van 6,8l/100km en een CO2-uitstoot van 159g/km. Uiteraard blijven de 20i, 28i, 35i en 35is nog steeds op post. We verwachten de bijgeslepen Z4 vanaf begin volgend jaar. Prijzen zijn er nog niet, maar de foto's kan je hier bekijken.