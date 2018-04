Aston Martin blaast weldra 100 kaarsen uit

Door: AUTO55

Na 100 jaar mag er al eens gevierd worden, en bij Aston Martin doen ze dat natuurlijk in stijl. Op 15 januari 2013 zal de Britse leverancier van sportieve luxe-GT's hun oudste overlevende model, de A3 uit 1921, naast de kersverse Vanquish in het originele hoofdkwartier te Chelsea parkeren. Het gebeuren wordt kracht bijgezet met een herdenkingsplaat en een evenement in Londen, waar acteur Sir John Standing bezoekers zal amuseren met vertelsels van weleer. Vervolgens staan er in de maand juli opendeurdagen te Gaydon op het programma, alsook tal van evenementen waaronder een tocht door 6 Europese landen en een zogeheten James Bond-sightseeing tour.

Opgericht door Lionel Martin en Robert Bamfort in 1913, heette de firma oorspronkelijk Bamfort & Martin. De naamswijziging kwam er amper een jaar later, nadat Robert met hun eerste racebolides succes boekte tijdens de Aston Clinton Hillclimb. De constructeur kwam onlangs nog in het nieuws omwille van de nieuwe investeerder -toepasselijk Investindustrial- en tegenwoordig duiken hardnekkige geruchten op dat Mercedestuner AMG voor motoren zou zorgen. Maar die stelling wordt voorlopig in alle toonaarden ontkend.