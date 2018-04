Aston Martin Vanquish officieel voorgesteld

Door: AUTO55

Eerder voorgesteld als AM 310 vormt de Vanquish het nieuwe topmodel van Aston Martin en neemt hij het stokje over van de DBS, die op zijn beurt de oorspronkelijke Vanquish opvolgde. In zekere zin zijn we dus terug bij af, ware het niet dat de Vanquish helemaal bij de tijd is.

De bolide wordt aangedreven door een 6.0 V12, goed voor 573pk en 620Nm koppel (5.500tr/m). Accelereren naar 100km/u vergt volgens de specificaties slechts 4,1 seconden en pieken doet het model bij 295km/u. De nieuweling is daarmee iets langzamer dan de 517pk-sterke DBS, die het volhoudt tot 307km/u.Schakelen verloopt via de zestraps Touchtronic-automaat die nu dertig procent sneller van verzet wisselt.

Aston Martin maakt meer dan ooit gebruik van lichtere materialen. Zo is de hele carrosserie uit koolstofvezel opgetrokken, met een bijkomend voordeel dat de stijfheid met 25% is toegenomen. Ter bevordering van de aerodynamica is ook het één en ander aangepast; De nieuwe Vanquish beschikt over een grotere voorspoiler en achterklep zien we een geïntegreerd exemplaar. De koffer is ook opgezwollen en slikt nu 368 liter, zowat 60% meer dan de DBS kon verdragen. Bekijk de fotospecial.