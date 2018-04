Carbon motors brengt Judge Dredd naar het heden

Door: BV

Misschien moeten we toch maar eens overwegen om ook Judge Dredd, met Silvester Stallone in de hoofdrol, toe te voegen aan ons inmiddels erg omvangrijke dossier met autofilms. De hoekige lijnen van deze door Carbon Motors voorgestelde politiewagen roepen immers vaag herinneringen op aan de erg overwerkte gele monsters die Land Rover voor de prent uit 1995 creëerde.

De Carbon Motors TX7 is gebaseerd op een bestaand onderstel en aandrijfeenheid. Aan de V8 diesel met 300pk te zien, zou dat iets van GM kunnen zijn, maar het bedrijf is niet erg specifiek. Vierwielaandrijving en een zestrapsautomaat zorgen voor de overbrenging. Het geheel is veelzijdig, en kan dienst doen als mobiele commandopost, kan tot 10 personen vervoeren of zelfs gebruikt worden voor gevangenisvervoer. En dat voor amper $ 150.000.