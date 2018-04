Fiat 500X is er in 2014

Door: BV

Fiat-baas Marchionne heeft vandaag bekendgemaakt dat de productie van de 500X aanvangt. Dat wordt een stoere variant die wordt ingepast in de Fiat 500-familie die naast de kleine verklede Fiat Panda ook al de 500L omvat (die eigenlijk op de bodemplaat van de Punto wordt gebouwd). De productie is toegewezen aan de productiefaciliteit in Melfi, waar de voorbereidingen al gestart zijn.

De Fiat-fabriek mag overigens twee nieuwe modellen bouwen, want er zal ook een Jeep van de band lopen. De communicatie is naar Italiaanse gewoonte bijzonder onduidelijk, maar het gaat naar alle waarschijnlijkheid gewoon over twee variaties op hetzelfde thema.