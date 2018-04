Chevrolet sterkste stijger van 2012

Door: BV

Er werd afgelopen jaar stevig in de automarkt geroerd. Onder druk van de economische onzekerheid stelde vooral de particulier de aanschaf van een nieuwe wagen uit, en dat duwde de Belgische verkopen zo'n 15% omlaag. Maar ook in die markt zijn er nog groeiers. Bij de generalisten - zeg maar de merken voor een groot publiek, met een breed productgamma - is het Chevrolet dat het meest profiteert.

Terwijl het jaar nog aan het uitbollen is, geeft Chevrolet al aan 15% meer wagens te hebben verkocht dan in 2012. Dat staat voor zo'n 700 stuks. Daardoor groeit het marktaandeel van het bedrijf met zo'n 30%.

Ongeveer 1 op 4 verkochte Chevrolets is een Aveo. De verkoop daarvan steeg met meer dan 50%. De Cruze doet een kwart beter dan in 2011 en de Captiva ging dubbel zo vaak over de toonbank dan tijdens afgelopen jaar. Van de Camaro werden veertig eenheden aan de man gebracht.