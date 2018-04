Meer details huwelijkscontract PSA en GM

Door: BV

Dat General Motors en PSA Peugeot Citroën de jongste tijd als duiven in een paringsdans om elkaar heen bewegen, is bekend. Maar de kleine lettertjes van het contract, en wat dat voor de consument betekent, liggen nog niet helemaal vast. Dat er vooruitgang wordt geboekt, blijkt in elk geval uit enkele nieuwe officiële berichten. Die scheppen alvast duidelijk omtrent drie toekomstige productprogramma's. De eerste resultaten daarvan worden overigens pas in 2016 verwacht.

Beide bedrijven zeggen dat nu nog drie gemeenschappelijke platformen worden bekeken. Voorheen waren dat er vier. Het gaat om een bodemplaat voor een compacte monovolume, een onderstel dat Peugeot een compacte crossover moet opleveren en een structuur die gebruikt kan worden voor kleine monovolumes bestemd voor het B- of misschien zelfs het A-segment.

Opvallend: er wordt nergens meer gerept over een gemeenschappelijke bodemplaat voor de Citroën C5 / Peugeot 408 en Opel Insignia. Die is geschrapt, wegens ‘oninteressant'. Helaas betekent dat niet automatisch dat Citroën terugkomt op de plannen om z'n unieke Hydractive-ophanging voor toekomstige producten te schrappen.