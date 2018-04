Nieuwe Audi A2 hangt aan de strop

Door: BV

Audi heeft slechte ervaringen met het bouwen van compacte maar hoogtechnologische wagens. Met z'n aluminium koetswerk was de eerste A2 (1999 - 2005) z'n tijd weliswaar vooruit, maar de Duitsers wisten van het dure kleintje niet zo veel stuks te verzetten als ze hadden gewild.

Sinds 2011 ziet het er naar uit dat een tweede poging in de maak was. Toen stelden de heren uit Ingolstadt immers een A2 Concept voor. Voorzien van een sandwichvloer waarin batterijen voor de elektrische aandrijving met 200km autonomie een plaats vonden, maakte die zich op om vanaf 2014 het gevecht aan te gaan met de BMW i3. De A2 Concept was in staat om in 9,3 seconden naar 100 te accelereren en was maximaal 150km/u snel.

Maar het project hangt aan de strop. Dat de (eveneens dure) A1 niet zo succesvol is als gehoopt zal er wellicht wel wat mee te maken hebben. En omdat de VW-Group torenhoge winstverwachtingen probeert in te lossen, is het verstandiger om de concurrentie de hete kastanjes uit het vuur te laten halen. Audi geeft wel aan dat de inspanningen in het project niet vergeefs waren. De lessen die uit het concept werden getrokken, worden toegepast in andere toekomstige modellen. Hoe het resultaat er uit had kunnen zien, zie je in de fotospecial.