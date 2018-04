Jaguar F-type geprijsd

Door: TB

Jaguar heeft zonet bekendgemaakt wat haar F-type moet gaan kosten. Zoals reeds gemeld wordt de sportwagen direct bij de introductie leverbaar in drie verschillende motorconfiguraties. De instapper kost € 75.300 en krijgt een nieuwe 3.0 liter V6 met compressor die 340pk levert. Deze is, mede dankzij een koppel van 450Nm, al goed voor een honderdspurt in 5,3 seconden en een lang niet kinderachtige top van 260km/u. Begrensd dan nog wel. Een trede hoger staat de F-type S aan € 86.900, voorzien van dezelfde V6-motor maar dan opgekitteld tot 380pk en 460Nm. Belangrijke extra's zijn een mechanische sper en een performanter remsysteem. Goed voor een sprint in 4,9 seconden en een afgeregelde top van 275km/u. En dan is er nog de 5.0 liter V8 die we natuurlijk al kennen uit de XF en XJ. In de F-Type V8 S stuurt deze 495pk naar de achterwielen. Dit transformeert de compacte Jaguar van een sporter naar een supersporter want slechts 4,3 seconden na vertrek worden driecijferige snelheden gehaald en pas bij 300km/u roept de begrenzer je een halt toe. En dat in een cabrio. Kostprijs van deze laatste, tevens best uitgeruste variant: € 102.500, zoals steeds inclusief een gulle bijdrage aan de staat. Natuurlijk zijn er ook opties zat waaruit te kiezen valt.

Bovenstaande prestaties zijn mogelijk omdat Jaguar hier net als bij de XJ opteerde voor een onderstel en koetswerk in aluminium. Het lichtmetaal AC300 - ontwikkeld voor de XK - is verder verbeterd en zorgt ervoor dat de complete carrosserie slechts 261kg aantikt. Ook aan het koetswerk werd letterlijk geschaafd, want het werd 50% dunner dan normaal en is op sommige punten slechts 0,8 mm dik. Het vermogen wordt door een achttrapsautomaat naar de achterwielen gestuurd. De bak is gekoppeld aan een computersysteem dat constant in de gaten houdt hoe er gereden wordt. Het kiest 1 van de 25 programma's, op basis van het rijgedrag van de bestuurder. De software houdt zelfs in de gaten hoe snel bochten genomen worden en of de auto bergop- of afwaarts rijdt.