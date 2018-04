Renault Captur officieel

Door: TB

De Nissan Juke, Opel Mokka en Peugeot 2008 krijgen concurrentie van Renault. Na de nieuwe Clio gaat Renault met de Captur verder de onder impuls van Laurens Van den Acker ingeslagen weg in. De Renault Captur is een compacte cross-over 'zonder enige agressiviteit, met een sterk praktisch karakter'. Zo beschrijven de Fransen hun nieuwste creatie. Hij moet de expressieve vormgeving en de rijpositie van een SUV verzoenen met de interieurruimte en moduleerbaarheid van een monovolume. En dat met behoud van de wendbaarheid en het rijplezier van een compacte berline, een noodzakelijke voorwaarde om ook in de stad zinvol te kunnen zijn.

Met een lengte van 4,12m zit het wat compactheid betreft alvast goed. De Renault Captur pakt uit met een lakafwerking in twee kleuren waarbij het dak en de stijlen in een andere kleur kunnen worden uitgevoerd dan de rest van het koetswerk. Daarnaast zullen ook tal van andere personaliseringsmogelijkheden beschikbaar zijn, zoals dat tegenwoordig hoort bij een kleine hippe stadsrakker.

Met uitrusting als een handenvrije contactkaart, vertrekhulp voor hellingen, een achteruitrijcamera en parkeersensoren achteraan zal de Renault Captur standaard worden voorzien van een uitrusting die ook op haar plaats is in een hoger segment. Ook Renault R-Link, een ingebouwde multimediatablet die in verbinding staat met de auto en het internet, is van de partij en de uitrusting kan verder worden vervolledigd met een Arkamys audiosysteem met zes luidsprekers, bluetooth en audiostreaming. De Renault Captur werd afgeleid van het platform van de nieuwe Clio en van die laatste worden ook de krachtbronnen geërfd, een aanbod benzine- en dieselmotoren met uitstootwaarden vanaf 96g CO2/km. De Renault Captur wordt gebouwd in Valladolid, Spanje. Hij zal in België op de markt komen in mei 2013 en wacht thans vol ongeduld op zijn publieksvoorstelling die gepland staat voor het autosalon van Genève, begin maart 2013.