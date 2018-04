Jeep Grand Cherokee onverwacht opgefrist

Door: BV

Jeep trekt op het Autosalon van Detroit het doek van een grondig opgefriste Grand Cherokee. Sneller dan we verwacht hadden, maar dat is misschien perceptie omdat de modelgeneratie telkens met wat vertraging worden gelanceerd op de Europese markt.

Het uiterlijk wordt opvallend grondig aangepakt, met een compleet nieuw smoelwerk waarin lichtunits die wat te dicht bij die van de Chrysler 300C gelegen hebben (bij ons inmiddels bekend als Lancia Thema) de blikvangers zijn. Achteraan worden ook bumperschilden en lichtblokken aangepast, bovenop de traditionele lijst waartoe kleuren, velgen, logo's en diens meer behoren.

De aanpassingen aan het interieur zijn nog grondiger. Chrysler verrichtte duidelijk inspanningen om de ambiance er naar een hoger niveau te tillen. Meer leder, een modernere tellerplaat, materialen die geen liefdesrelatie met een doos uit Tupperware lijken te hebben en uiteraard een hoop extra snufjes. Het entertainmentsysteem leerde een hoop nieuwe trucjes en gaat nu zonder podiumangst de vertoning aan van al wat op je slimme telefoon staat. En er is een nieuwe radargestuurde snelheidsregelaar die ook ongelukken voelt aankomen en daar desnoods zelf wat aan doet.

De aandrijflijn is ook stevig aangepakt. Zo krijgen alle versies nu een 8-trapsautomaat met een elektronische selectiehendel op de middenconsole. Dat helpt uiteraard om het verbruik te drukken. De motoren zijn met hetzelfde doel voor ogen onder handen genomen. En de 3-liter V6 diesel met 240pk, die eigenlijk vooral voor de Europeanen wordt gebouwd maar nu ook in de VS de catalogus verrijkt, blinkt daarin uit. Eén tank is genoeg voor 1.100km. Daarnaast is er eenog een 3,6l V6 en een 5,7l V8. Vierwielaandrijving is er ook in drie smaken, afhankelijk van hoe intensief je er gebruik van wil maken.

De kers op de slagroomtaart blijft de SRT-8. Voorzien van een 6,4l V8 die 470pk uitbraakt en nu dankzij een lanceerfunctie ook nog eens sneller aan de 100 moet hangen. Het model wordt ook getrakteerd op een uiterlijk dat je achteruitkijkspiegel doet trillen van schrik. Een zwarte lijst om grille en koplampen en grotere luchthappers zijn daarvan de hoofdingrediënten.

Beeld is er in overvloed. We serveren je fotospecials van zowel de Grand Cherokee als de Grand Cherokee SRT-8.