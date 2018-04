Nieuwe Mercedes E 63 AMG met 4Matic

Door: TB

Voor wie de AMG badge niet exclusief genoeg meer vindt is er beterschap op komst. Want de nieuwe E 63 AMG is voortaan verkrijgbaar als S-model, een variant met een betere uitrusting en met een vermogen van 585 pk en 800 Nm koppel. En een nieuw ontwikkelde AMG 4MATIC-vierwielaandrijving.

De 5,5-liter V8-biturbomotor belooft topprestaties te combineren met een laag brandstofverbruik. De permanente vierwielaandrijving is eveneens als optie verkrijgbaar voor de andere E 63 AMG-modellen, waarvan de V8-motor werd opgedreven van 525 pk tot 557 pk en een koppel van 720 Nm. Zelfs de CLS 63 AMG kan nu worden voorzien van deze prestatiegerichte vierwielaandrijving. Andere modellen met de AMG 4MATIC-vierwielaandrijving, zoals de A 45 AMG en de CLA 45 AMG, komen later dit jaar op de markt. Net als in het verleden is het hoogste AMG-model verkrijgbaar als berline en break.