Volkswagen CrossBlue plugin hybrid

Door: TB

Speciaal voor den Amerikaan (en ook een beetje voor den Canadees) bouwde Volkswagen een zeventzitter op hoge poten. De CrossBlue concept is overduidelijk een suv, groter dan de Tiguan en met z'n vijf meter zelfs ietsje langer dan de Touareg. Onder de kap zit een 2.0 TDI gekoppeld aan een DSG automaat en twee elektromotoren. Die laatste zijn er omwille van twee redenen: ten eerste om het verbruik te drukken - een gemiddeld verbruik van 2,1 l/100km wordt beloofd, en ten tweede om de grote jongen in een erg knappe 7,5 seconden naar de 100km/u te catapulteren, zonder daarbij beroep te moeten doen op een knoert van een krachtbron. Wat je boekhouder uiteraard als muziek in de oren klinkt. Het gecombineerde vermogen bedraagt zo maar even 306pk, en het koppel een monsterlijke 700Nm. De CrossBlue is daarenboven een 'plug-in hybrid' en kan zuiver elektrisch zo'n 20km ver geraken. Wacht nog even met je saldo te controleren, want de CrossBlue is nog niet te koop. En als er al een productiemodel van volgt - zo over een jaartje of twee - dan is het nog helemaal niet zeker dat hij ook naar Europa komt. Suv's met plaats voor zeven zijn hier nu eenmaal niet zo gegeerd als over de grote plas.