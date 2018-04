nieuwe Corolla wordt spannender

Door: TB

Stellen dat de vorige Corolla en zijn opvolger op het oude continent - de Auris - spannende vierwielers zijn, getuigt van een overdreven portie diplomatie. Toyota werd al meermaals door de wereldpers in de hoek gedreven met de vraag waar ze hun designers vandaan hebben en of ze alsjeblieft ergens anders willen recruteren, en blijkbaar hebben ze eindelijk ingezien dat er in ons geklaag een kern van waarheid zat.

De GT86 was alvast een stap in de goede richting, en deze Corolla Furia concept behoudt de ingeslagen koers. Of je de Furia concept nu mooi vindt of niet, het valt niet te ontkennen dat de concept naar Toyota's maatstaven alvast wel erg gedurfd mag genoemd worden en we kijken dan ook uit naar toekomstige Toyota's die vanuit deze filosofie zullen worden vormgegeven.