2 EU-premières bij BMW / Mini op het Autosalon van Brussel

Door: BV

De wereldpremière mag dan wel één dag eerder gebeurd zijn op het Autosalon van Detroit, BMW voert de nieuwigheden nu al in Europese première aan de Belgische consument, met twee aanpassingen aan de stand van het bedrijf op het Autosalon van Brussel.

De eerste nieuwe telg is de facelift van de Z4. Op de stand staat de 35i, die met prestaties uitpakt die in het M-territorium binnendringen, los van de bescheiden aanpassingen aan in- of exterieur. Het belangrijkste nieuws is nu echter de introductie van een nieuwe instapmotor. Een tweeliter turbo met 156pk, die nog steeds in 7,9 tellen naar 100 spurt, maar met 6,8l/100km (of 159g/km) genoegen neemt.

Bij Mini landt de Paceman met JWC op de flanken. Dat betekent dat interieur en exterieur in een extra pittige saus zijn gedompeld, dat de aerodynamica wat verder is uitgewerkt en dat een grotere turbo ervoor zorgt dat de 1,6l viercilinder nu 218pk en 280Nm op de aandrijflijn loslaat.