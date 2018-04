Rolls Royce Wraith in Geneve

Door: TB

Op 5 maart 2013 stelt Rolls Royce haar nieuwste bolide voor: de Wraith. De officiële voorstelling van deze coupé-variant van de Ghost gebeurt vanzelfsprekend op de eerste dag van het aankomende autosalon van Genève. We duiken even in onze historieboeken en lezen dat de Wraith al in 1938 in de prijslijsten van Rolls-Royce was opgenomen. Wraith staat voor een haast onmetelijke, zeldzame en ongrijpbare kracht. De geladen naam brengt bovendien hulde aan mede-oprichter Charles Rolls, zo stelt het merk. De man was immers van geen kleintje vervaard: als ballonvaarder, racepiloot maar ook als vliegenier was hij voor velen een voorbeeld. Koning George V omschreef hem zelfs als 'the greatest hero of the day', onder meer omdat Rolls er als eerste in sloeg met een vliegtuig het Kanaal over te steken ... en terug.

Onder de kap ligt een 6.6 liter V12 die we kennen uit de reguliere Ghost. Wellicht zullen de Britten de krachtbron voor het sportievere broertje van de vierdeurs Ghost nog ietwat kietelen, alsof 570pk nog niet genoeg is. Reken sowieso op een begrensde topsnelheid van 250 km/h en een sprinttijd van minder dan vijf seconden. En een astronomisch prijskaartje, ook dat hoort erbij.