Meer dan € 3 miljoen voor Batmobiel uit 1966

Door: BV

Met de voertuigen die Batman zich in z'n recentste films permitteert, kan je je niet op de openbare weg wagen. Maar hoewel je met het exemplaar uit 1966 wel kan vergeten ergens discreet toe te komen, kan je er wel als gewone sterveling het stuur van nemen. Als je er tenminste de poen voor hebt. Tijdens een veiling van huis Barrett-Jackson in het Amerikaanse Arizona ging het model immers voor € 3,15 miljoen over in de handen van een plaatselijke autoverzamelaar. Voor stervelingen met een meer bescheiden beurs is er altijd nog een schaalmodel...