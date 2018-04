1966 Batmobiel schaalmodel voor grote fans

Door: BV

Voor veel liefhebbers van het genre is de originele Batmobiel uit 1966 nog steeds het enige en echte vervoersmiddel van het alter ego van Bruce Wayne. Je kon zelf al een exemplaar op schaal bezitten, tot 1/18 (van HotWheels bijvoorbeeld). Maar nu heeft Hot Toys op de San Diego Comic Con (waar Hyundai een mummiekiller voorstelde) een exemplaar voorgesteld voor liefhebbers die het liever wat groter zien. Op schaal 1/6 meet deze batmobiel op een haar na en meter in lengte! In de loop van volgend jaar wordt het verzamelobject leverbaar. Echt goedkoop wordt het niet: de richtprijs ligt ergens tussen € 330 en € 580.