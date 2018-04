Toyota en BMW zetten samen in op brandstofcel

Door: BV

Brandstofceltechnologie is niet nieuw. Er wordt al jaren geëxperimenteerd met wagens die waterstof zelf omzetten in elektrische stroom die op haar beurt wordt gebruikt om het voertuig in kwestie aan te drijven. De bezwaren zijn eerder praktisch van aard, dan technisch. Hoe wordt waterstof aan de man gebracht bijvoorbeeld. En veilig opgeslagen? Dat het mogelijk is om een voertuig met een waterstofgevoede brandstofcel in uitdagende dagelijkse omstandigheden te gebruiken, is onder meer reeds aangetoond door Mercedes. Dat reed met een experimentele A-Klasse al de wereld rond, en Auto55.be nam daarvan zelfs het stuk tussen Chelyabinsk (Rusland, nabij de grens met Kazachstan) en de Russische hoofdstad Moskou voor z'n rekening.

BMW experimenteerde in het verleden eerder met een rechtstreekse verbranding van waterstof in een conventionele thermische motor, maar neigt de jongste jaren ook in de richting van de brandstofcel. De Duitsers zijn inmiddels beste maatjes met de Japanners van Toyota en terwijl we ons in de toekomst mogen verwachten aan een verregaande synergie tussen beide autobouwers, wordt het eerste teken van de nieuwe liefde een gedeelde brandstofcel-knowhow. Toyota experimenteerde eerder al met die technologie -bijvoorbeeld in de FCV-R Concept Car (foto)- en ontwikkelt het systeem achter de schermen verder door. BMW zou uit de samenwerking eerst een studiemodel puren, dat naar verwachting in 2015 wordt voorgesteld, en mikt op een eerste productie-BMW tegen 2020. Toyota komt er wellicht nog een tikkeltje vroeger mee op de proppen. Een officiële mededeling is wellicht voor volgende week.