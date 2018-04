Lamborghini Gallardo in competitieschoenen

Door: BV

Het is de Lamborghini Gallardo die hier met z'n tenen zit te wiebelen, maar het schoeisel is van de hand van Reiter Engineering. Dat prepareert de racewagen voor de GT3, waar deze telg zich opmaakt voor een run tijdens de seizoenen van 2013 en 2014.

De basis voor het circuitbeest is de jongste editie van de Gallardo, maar de remmen en motorkoeling zijn verbeterd, en geheel per ongeluk ging ook het verbruik wat naar omlaag. Er ging 25kg overbodig gewicht overboord en een frontsplitter en achterdiffuser in carbon (gebaseerd op het exemplaar van de Super Trofeo) zorgen ervoor dat de Gallardo GT3 FL2 zichzelf wat meer aan het asfalt zuigt.

Het model is te bestellen voor € 320.000 (plus belastingen). Je kan een helm opzetten en zo de Asia Le Mans Series, Blancpain Endurance Series of het Italiaanse GT3 kampioenschap inrijden.