Dat was het dan: SsangYong Rodius

Wat je ziet is de nieuwste Rodius, of wat we denken te herkennen in de opvolger van wat wel eens de lelijkste auto ter wereld wordt genoemd. Officieel zijn deze plaatjes natuurlijk niet, maar we gaan er van uit dat dit 'm wordt. Een hele teleurstelling na het bekijken van de veelbelovende tekeningen eerder verschenen.

Aan de binnenkant beschikken elk van de inwonenden over een eigen zetel - dat zijn er 7 in totaal - en tanken doe je sowieso aan de dieselpomp. Wanneer de Rodius vanaf juni in België neerstrijkt, gebeurt dat met een 155pk sterke 2.0 XDi common rail diesel tussen de wielen. Prijzen en andere info volgen.