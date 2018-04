Lamborghini Aventador Roadster nu al uitverkocht (tot 2014)

Door: AUTO55

Wie net de loterij heeft gewonnen moet nog even op de honger - en de bijhorende stapel bankbiljetten - blijven zitten. De vorig jaar geïntroduceerde Aventador Roadster heeft namelijk al genoeg handtekeningen verzameld om het tot de zomer van 2014 uit te zingen. Wie in tussentijd toch gebrand is om er eentje op de oprit te parkeren, heeft brute pech of centen in overvloed om alsnog een verdeler te overtuigen.

De open supersporter laat zich net als de gesloten variant op de vier wielen bedienen door een atmosferische 6.5l V12, goed voor 700pk en 690Nm trekkracht. Het verplichte sprintnummer wordt al na 3 seconden afgewerkt en de topsnelheid bedraagt een hoogst illegale 355km/u.