W Motors presenteert: Lykan Hypersport

Vierwielers uit het Midden-Oosten hebben nooit echt succes gekend op de internationale markten. Een gebrek aan imago doet hen meestal de das om, maar ook aan de bouwkwaliteit wordt meer dan eens getwijfeld. Toch is er nu en dan iemand gek genoeg om enkele sportbolides in omloop te brengen. In dit geval spreken we over Ralph R. Debass, Libanees in hard en nieren, oprichter van W Motors en gestudeerd automobielontwerper. Maar hij blijkt vooral ook stinkend rijk te zijn, of ontzettend slim, want hij is er in geslaagd om - met de hulp van StudioTorino, Viotti, ID4Motion, Magna Steyr en RUF Automotive - alvast één van twee beloofde modellen naar de praktijk om te zetten. Het resultaat werd voorgesteld op de Qatar Motor Show die gisteren ten einde liep.

Met de Hypersport wordt het startschot gegeven. Die is, net als de nakende Supersport, binnenin versierd met goud, diamanten, platinum en uitgerust met een holografisch display, zoals je in de fotospecial kan waarnemen. Hij vergt dan ook € 2,5 miljoen van je gespijsde bankrekening. Kersverse eigenaars zouden naar het schijnt wel een peperduur Cyrus Klepcys horloge cadeau krijgen, ter waarde van bijna € 150.000, maar dat zagen we niet bevestigd. Verder voorziet W Motors in elk van de slechts 7 geproduceerde exemplaren een geprepareerde, dubbel geblazen 6-in-lijnmotor met Porsche-genen. Zoals beloofd wordt er 750pk afgeleverd, alsook 1.000Nm(!) koppel om een sprint naar 100km/u in 2,8 seconden mogelijk te maken. De topsnelheid bedraagt maar liefst 390km/u.