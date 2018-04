W Motors: groeten uit Libanon

Door: AUTO55

Het zoveelste kleine sportwagenmerk maakt zijn geboorte aan de wereld kenbaar. Recent nog het geval met het Poolse Arrinera en het Italo-Amerikaanse Puritalia. Zoals wel vaker bestaan de eerste creaties slechts op papier, of in geval van de Hyper-Sport en Super-Sport als een digitaal bestand. De knullig gekozen type-aanduidingen wijzen niet op een vorm van gelatenheid bij de kersverse autofirma, voor hen is het bittere ernst. Oprichter Ralph R. Debass is intussen al op de koffie geweest bij Porsche-tuner RUF Automobile, StudioTorino en Magna Steyr; klinkende namen in het wereldje. Zelf is Debass een afgestudeerde automobielontwerper met een hoop ervaring in de auto-industrie.

In december zal de Hyper-Sport als eerste gepresenteerd worden in Dubai, met onder de kap naar verluid een opgepepte V6 die 750pk uitbraakt. Dat zou kunnen resulteren in een 0 naar 100-sprint in amper 2,8 seconden en een topsnelheid van 385km/u. Binnenin wordt het exclusiviteit troef, met dure materialen (waaronder diamand) en plannen voor een holografisch display. Van de supersportwagen uit Beiroet zullen er slechts 5 exemplaren het daglicht zien.