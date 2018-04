Bristols hybride supersporter komt eraan

Door: AUTO55

Bristol, een kleine Engelse autobouwer die sinds 2011 aan Kamkorp Autokraft toebehoort, zal waarschijnlijk nog later dit jaar een eerste van hopelijk meerdere elektrisch aangedreven sportwagen voorstellen. In navolging van de Namyr Hybrid Concept uit 2009 (foto) maakt deze volgens de verwachtingen gebruik van een range extender alsook een rotatiemotor als generator voor de lithim-ion batterijen. De Namyr doet het met een endothermisch exemplaar met 814cc inhoud en 4 elektrische motors, goed voor een totaalvermogen van 370pk. Hij werkt het sprintje af in 3,5 seconden en topt bij 300km/u. Bristols volgende productiewagen laat zich eveneens op alle hoeken aandrijven en komt misschien zelfs strepen trekken op het volgende Goodwood Festival of Speed. De Namyr Concept kan je in onze fotospecial bewonderen.