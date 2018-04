SsangYong Rodius zoals gevreesd

Door: AUTO55

De teleurstelling was groot, toen we de nieuwe Rodius eind vorige week voor het eerst onder ogen kregen. Officieel waren de plaatjes niet, maar vandaag worden sceptici voorgoed de mond gesnoerd. Bovenop z'n monsterlijke uiterlijk biedt de MPV plaats aan 7, 9 of zelfs 11(!) inzittenden, afhankelijk van de hoeveelheid kofferruimte die je wil overhouden. Die kan in optimale toestand tot 3.240 liter aan.

Er is ook keuze uit 3 afwerkingsniveaus (Luxury-, Grand- en Royal Touring) en 2 motoren. Een 3,2l zescilinder benzinemotor voor de Russische markt en een interessante 2,0l turbodiesel voor wie er het geld voor over heeft. Dat zouden onder meer Europeanen moeten zijn. Krachtbron nummer twee laat zich koppelen aan een manuele zesbak of een automaat met 6 verzetten uit de Mercedes-fabriek. Nog een weetje: elders in de wereld zegt men ook wel eens Stavic of Korando Turismo tegen de Rodius. Relevantie volgt. Maar er staan wel al enkele foto's klaar.