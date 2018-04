Opel Adam wordt cabrio

Door: BV

Opel's goed onthaalde hipster-mobiel Adam maakt van personalisering een groter verkoopsargument dan pakweg rijgedrag of technische kenmerken. En dat is niet moeilijk. Aan de buitenzijde kan je kiezen uit 61.000 variaties en aan de binnenkant kan je zo mogelijk nog meer elementen met elkaar combineren. Alleen het koetswerk - dat heeft uitsluitend drie deuren is natuurlijk altijd maar 3,70m lang. Het aantal portieren verandert in de toekomst niet, maar toch broedt Opel op een extra keuze. Op het Autosalon van Genève, dat over exact een maand de deuren opent voor het grote publiek, staat de Adam Rocks - een concept car van de kleine Opel met een stoffen schuifdak dat zichzelf van de A- tot de C-stijl helemaal open plooit.

Zoals gezegd, de Duitsers verpakken het model als een studie-exemplaar, maar hoewel je natuurlijk wat van de extra stoere opsmuk zal moeten laten voor het wat het is, mag je je wel verheugen op een productieversie. De beslissing daarover is al genomen.