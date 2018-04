SsangYong SIV1 op weg naar Geneve

Door: BV

Van het Koreaanse SsangYong kan je bezwaarlijk stellen dat al hun modellen even licht verteerbaar zijn. En al zit er verbetering in, de nieuwe Rodius is nog steeds niet de meest maagvriendelijke creatie. Het blijft natuurlijk allemaal een kwestie van smaak, maar een nieuwe crossover van het merk lijkt al bij deze eerste plaagbeelden een breder klantenpalet te kunnen aanspreken. Voorlopig is het nog een studiemodel, dat zich opwarmt om in Genève aan de wereld getoond te worden.

De 4,5m lange, 1,88m brede en 1,64m hoge SIV1 hult zich in sportieve lijnen. Zoals dat tegenwoordig hoort, is er erg veel aandacht besteed aan koplampen en achterlichtunits en probeert het bedrijf wat sportiviteit te voorzien in de vorm van behoorlijk uitpuilende wielkasten. Voor technische details is het nog te vroeg.