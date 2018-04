PSA Peugeot Citroën € 5 miljard in het rood

Door: BV

PSA Peugeot Citroën heeft 2012 afgesloten met een verlies van € 5 miljard euro. Dat resultaat staat in schril contrast met de € 588 miljoen die de twee autobedrijven eind nog op de positieve zijde van de balans konden schrijven. Toch is het verlies minder groot dan analisten hadden voorspeld.

Het gros van de rode cijfers - bijna € 4 miljard - zijn voor rekening van een éénmalige afschrijving. PSA zag zich genoodzaakt om de waarde van een hoop van z'n inventaris (en dan gaat het voornamelijk over know-how en onderzoek) naar beneden bij te stellen. De omzet van de groep uit auto's daalde met zo'n 12% tot € 27,8 miljoen. Maar zoals bij de meeste autoconstructeurs maakt de feitelijk verkoop van voertuigen maar een deel uit van de totale cijfers. In het totaal realiseerde PSA een zakencijfer van € 55,4 miljard, wat overeen komt met een daling van 5%. De autodivisie ging in z'n eentje € 1,5 miljard in het negatief.

De negatieve cijfers komen na twee jaren van operationele winst. Volgens PSA is de financiële stabiliteit van de onderneming niet in gevaar. Inmiddels overweegt de Franse overheid een belang te nemen in beide autobouwers om ze door het economisch zware weer te loodsen.