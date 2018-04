Mitsubishi plaagt er op los

Door: AUTO55

CA-MIEV en GR-HEV, zo heten de twee stijlstudies die Mitsubishi voor het Autosalon van Genève heeft kaargestoomd. Eerstgenoemde staat voor Compact & Advanced, haalt zijn vitaminen uit elektriciteit en geraakt op papier zo'n 300km ver. Nummer twee op de lijst, de stoerdere GR-HEV hybride, verkiest de combinatie met een dieselende hulpcentrale. Zijn primaire aandrijving wordt verzorgd door een duo elektromotoren en alle vier de wielen worden van kracht voorzien. All Wheel Control heet dat. De conceptuele pick-up zou rekening houden met de hoge brandstofprijzen en elke kilometer gemiddeld 149g CO2 de lucht in pompen. Beide creaties geven alvast aan welke richting de Japanners met hun wagenpark uitwillen, een trend die door de Outlander PHEV in gang werd gezet.