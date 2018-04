Mitsubishi Outlander PHEV is zuinigheidsmonster

Door: AUTO55

Na hybrides komen nu de plug-in hybrides aan het woord. Het idee is eenvoudig en in de basis gelijk, maar bij een plug-in hybride wordt er een stekker meegeleverd waarmee de auto via het stopcontact of laadpaal van extra prik kan worden voorzien. Bovendien is het elektrische bereik van een plug-in hybride vaak wél in de dubbele cijfers uit te drukken. Eerder dit jaar zagen we de Toyota Prius plug-in op de markt verschijnen en nu is het (bijna) de beurt aan de Mitsubishi Outlander PHEV.

De nieuwe Mitsubishi Outlander werd eerder dit jaar gepresenteerd en staat zeer binnenkort in de toonzaal. Een ruime softroader is meestal niet van het zuinigste kaliber, maar toch zijn de Japanners er bij deze in geslaagd om de dorst in te binden. Inspiratie werd gehaald bij de i-Miev, een volledig elektrische stadswagen. Voor de Outlander werden beide 60kW-sterke elektromotoren aan een 2,0l benzinemotor gekoppeld, met de PHEV of Plug-in Hybrid Electric Vehicle als resultaat.

Tijdens een Japans uitje kende de SUV met opgeladen accu's een gecombineerd verbruik van 1,64l/100 km, een ongeziene score voor zo'n grote auto. Hoewel de Europese test nog moet worden uitgevoerd lijkt deze Mitsubishi het alvast beter te doen dan Toyota. De batterijen opladen kan via een doodgewoon stopcontact en neemt ongeveer 4,5 uur in beslag. Koppel je hem aan een snellader, dan is er na 30 minuten alweer 80 procent van de lading beschikbaar. In zijn totaliteit kan de Outlander met een volle accu en volle tank bijna negenhonderd kilometer afleggen. Het model zal debuteren tijdens de Autosalon van Parijs later deze maand.