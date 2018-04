Elektrische Chevy Spark met GTI-aspiraties

Door: BV

Er is al een elektrische Chevrolet Spark, maar de aan de Europese regels aangepaste variant was nog niet officieel voorgesteld. Het merk zet dat recht in Genève. Aan de techniek is niets gewijzigd. De 20kWh lithium-ion batterij voedt een 130pk en zo maar eventjes 542Nm sterke elektromotor.

De elektrische Spark weegt wel een pak meer dan een normaal exemplaar maar daar is de motor niet van onder de indruk. De sprinttijd naar 100km/u neemt niet eens 8,5 tellen in beslag. Dat daar de rest van het gamma alleen van dromen.

Opvallend: over een autonomie wordt niets gezegd. Wel over de laadtijd. Een batterij opladen tot 80% van de capaciteit aan een snellaadpunt duurt 20 minuten. Een gewoon stopcontact doet er al gauw 6 uur over.