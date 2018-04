Dunlop presenteert Sport BluResponse

Door: AUTO55

Wie naar een nieuw setje banden op zoek gaat moet nog te veel in het duister tasten. Zo meent Europa. Daarom werd vorig jaar het EU-label geïntroduceerd, een scorekaart die het kaf van het koren onderscheidt op vlak van rolweerstand en prestaties op een nat wegdek. Geen slechte zaak natuurlijk; Banden vormen het enige contact met de baan en degelijk rubber is van essentieel belang om de veiligheid te garanderen. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen er even bewust mee omspringt. 'Een band is een band' is veelgehoord en het ding verslijt bovenal. Dus waarom (veel) geld besteden. Zeker in tijden van crisis durft men wel eens teruggrijpen naar exemplaren waarvan de afkomst niet helemaal duidelijk is. Doodzonde eigenlijk. Een afspraak met de plaatselijke koetswerkspecialist zorgt doorgaans voor een grotere financiële kater, en over ergere gevolgen gaan we het niet eens hebben.

Als bandenfabrikant is Dunlop alvast zeer te spreken over de EU-etiketering. Overtuigd van de kwaliteit van de eigen producten ziet men enkel brood in de maatregel. En om de theorie aan de praktijk te toetsen presenteert het merk - met de 125ste verjaardag op de achtergrond - een nieuwe zomerband. Eentje die zich op de meest courante maten richt (R15 tot 17) en niet vies is van een beetje regen.

De band in kwestie heet Sport BluResponse en zou - ten opzichte van zijn voorganger - langer meegaan en een aanzienlijke brandstofbesparing teweegbrengen. De BluResponse maakt gebruik van polymeren uit de autosport om het contact met de ondergrond te vergroten. Hierdoor verbeteren zowel de remprestaties als de grip op nat wegdek, waar het rubber op grote, centrale groeven rekent om water optimaal af te voeren. Het verschil moet vooral merkbaar zijn bij hoge snelheden, wanneer aquaplanning en de weinig interessante gevolgen ervan op de loer liggen. En als er dan toch geremd moet worden, win je alvast enkele meters ten opzichte van vroeger én ten opzichte van de niet nader geïdentificeerde concurrentie. Als we de constructeur op het woord mogen geloven tenminste. Voor grip op een natte baan rekent Dunlop in ieder gaval op de maximale A-score.

En dan is er nog de rolweerstand. Die werd verbeterd dankzij een onderste rubbermengsel dat de hitte bestrijdt en dankzij de aangepaste vorm en structuur van de band in kwestie. Inzake rolweerstand zou die maar liefst 30% beter scoren dan zijn voorganger. Goed voor een B-label, aldus het merk, en men verklaart meteen waarom de lat niet hoger ligt. Met onvermijdelijke compromissen in het achterhoofd wilde Dunlop zich met de Sport BluResponse vooral bij regenweer bewijzen. Al werd er ook gedoeld op een verlaagd rolgeluid - gesloten schoudergroeven moeten daarvoor zorgen - en een lange levensduur dankzij een gelijkmatige drukverdeling. Prijzen werden nog niet vrijgegeven.