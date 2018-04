VW Up hybride op de planning

Door: AUTO55

Voor de aandrijving grijpt de stadsrakker naar de gecombineerde krachtbron uit de extreem zuinige XL1, die slechts in een beperkte oplage kan worden geleased. In totaal zal de Up hybride dus over een niet onaardige 75pk beschikken. Dat zijn 48 paarden uit een 0.8 TDI gepuurd en nog eens 27 van de behulpzame elektromotor.

Ondanks de aanpassingen blijft het gewicht onder de magische grens van 1 ton, aldus VW, en komt het karretje toe met amper 1l/100km diesel. Het 5.5 kWh batterijenpakket, dat zich achterin de auto bevindt, wordt opgeladen tijdens het remmen en bij een gezapige rijstijl. Op elektriciteit alleen geraak je net geen 50km ver.