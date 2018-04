Mercedes CLA 45 AMG gaat virtueel

Door: AUTO55

Al eens afgevraagd hoe de berlineversie van de A-klasse AMG er gaat uitzien? Zo dus! Dit virtuele beeld is afkomstig van racegame Driveclub, speelbaar op de aangekondigde PS4-console, en moet het grote publiek warm maken voor een auto die pas eind volgende maand in de openbaarheid zal treden. Dat je daarvoor een vliegtuig naar New York dient te boeken, is een andere zaak.

De CLA 45 AMG laat zich bedienen door dezelfde krachtcentrale uit de A45 AMG: een 2,0l turbobenzinemotor die 360pk en 450Nm koppel over de vier wielen verdeelt via een 7-traps versnellingsbak met dubbele koppeling. Voor het obligate sprintje rekenen we op niet meer dan 5 tellen, de topsnelheid ziet zich traditiegetrouw gekortwiekt vanaf 250km/u.

Het is overigens niet de eerste keer dat de snelle sedan zich in de belangstelling werkt. Tijdens de testfase gebeurde het ook al eens, en opnieuw na het verschijnen van enkele prentjes van een bedenkelijke kwaliteit.