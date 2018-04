Chevrolet Captiva voortaan beetje anders

Door: BV

De Captiva wordt voor de tweede maal in z'n bestaan door Chevrolet onder handen genomen. De vorige keer werd de complete smoel vervangen, maar ditmaal zijn de aanpassingen mer bescheiden. Aan de achterzijde vinden we nu nieuwe LED-achterlichten en vierkante verchroomde uitlaateinden onderaan een hertekende achterbumper. Aan de voorkant komt de bumper nu dichter tegen het asfalt (zonder aanpassingen aan de ophanging), noteren we een nieuwe grille en hebben de mistlichten een andere vorm.

Net zoals bij nagenoeg elke facelift wordt het interieur voorzien van nieuwe kleuren en bekledingen. De topversies zitten nu ook wat steviger in de uitrusting. Ze krijgen een airco met twee temperatuurszones, achtergrondverlichting, verwarmde achterzetels en een sleutelsysteem met transponder en een startknop (waardoor je de sleutel gewoon in je zak moet hebben om de auto te openen en te starten). Technische aanpassingen staan niet op het programma.