Hyundai Grand Santa Fe heeft naam niet gestolen

Door: BV

De Koreanen hebben een Santa Fé met drie zetelrijen klaar. Die heeft wat meer te maken met de Amerikaanse Santa Fé die eind 2012 werd voorgesteld op het Autosalon van Los Angeles. Het model krijgt "Grand" in de naam en heeft een 10cm grotere wielbasis, een extra centimeter hoogte, 5mm breedte en liefst 22,5cm extra lengte ter verantwoording. In de koffer past 607l en voor de aandrijving zal een 2.2l diesel met 197pk in combinatie met een zestrapsautomaat ingezet worden. De uitstoot zal 192gr/km bedragen. Wie z'n meetlat niet bij de hand heeft zal de variant overigens ook kunnen onderscheiden aan de grille, mistlichten en voorbumper.