Opel Movano wil minder verbruiken

Opel introduceert start/stop-technologie in de utilitaire Movano, met als doel de drinkbus langer vol te houden en het milieu minder zwaar te belasten. Ten opzichte van de varianten die geen gebruik maken van het systeem zou er tot 8% diesel worden bespaard. De zuiniger Movano wordt geleverd met een 2.3 CDTI (100 of 125pk) in combinatie met een handmatige versnellingsbak. Opel illustreert de evolutie alvast met enkele concrete cijfers. Zo zou de versie met laag dak en een korte wielbasis gemiddeld nog 6,7l/100km lusten en 176g/km CO2 in de lucht verspreiden.

De werkman pakt ook uit met meer geremd sleepvermogen (tot 3,5t voor de modellen RWD en RDW) en met een optionele pneumatische ophanging, beschikbaar op alle voorwielaangedreven 3,5t modellen. Deze toepassing kan de Movano tot 7cm laten stijgen en tot 20cm laten zakken. Zo worden er ook punten gescoord.