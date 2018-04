Maserati Gran Turismo MC Stradale met 460pk

Door: AUTO55

Nog voor de presentatie op het Autosalon van Genève zijn hier de eerste beelden van de nieuwe Gran Turismo MC Stradale. Die is 460pk sterk en laat ook nog eens 520Nm koppel op de achterwielen los. Krachten worden geleverd door de 4,7l V8 uit de Gran Turismo Sport en daarna doorgesluisd naar een gerobotiseerde zesversnellingsbak.

Remmen doet de Stradale dankzij keramische schijven van Brembo, toppen doet de Italiaan bij 302km/u. Het nieuwste wapenfeit kreeg onder meer ook een aerodynamische koetswerkkuur, een hertekende carbon motorkap met een centrale luchthapper, 20-duims lichtmetaal en een dubbel uitlaatsysteem in het midden cadeau. Voor de binnenzijde werden nieuwe materialen aangesproken. De schone ziet het levenslicht meermaals in Viale Ciro Menotti in Modena.