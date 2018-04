Toyota FT-86 Open Concept

Door: BV

De Toyota GT86 en tweelingbroer Subaru BRZ zijn door autoliefhebbers wereldwijd op applaus onthaald. En dan liggen afgeleiden natuurlijk voor de hand. Een Coupé leent zich bij uitstek tot de ombouw tot cabriolet en het was al lang geen geheim meer dat de Japanners op een dakloze telg zaten te broeden. Op het Autosalon van Genève is het tijd voor een opwarmer: de FT-86 Open Concept. De Japanners willen de sluier van de geheimzinnigheid nog even om houden, maar als het publiek positief reageert, is een productieversie eigenlijk een zekerheid. Over de komst daarvan wordt al langer gespeculeerd.

De FT-86 Open Concept heeft met een lengte van 4,24m, breedte van 1,77m en hoogte van 1,27m zo goed als identieke dimensies als de GT86, en natuurlijk rust hij ook op diens 2,57m grote wielbasis. De vier zitplaatsen van de gesloten telg worden zonder noemenswaardig plaatsverlies ondergebracht onder de stoffen vouwkap met glazen achterruit. Die is compact genoeg om ook nog eens ‘minimaal' aan de bagagecapaciteit te vreten.

Toyota hult het studiemodel in een witte koetswerkkleur en een interieuraankleding waarin dezelfde tint overheerst. De kap is dan weer uitgevoerd in marineblauw. Die kleur is ook zichtbaar door de perforaties in het leder waarmee de zetels zijn overtrokken. Een klassieke combinatie die tegelijk ook nog modern is. Geel-gouden accenten, onder vloermatten en sierstiknaden, worden gebruikt om een beetje bling in het project te injecteren.

Onder de kap zit nog steeds de 1.998cc viercilinder boxermotor die de achterwielen aandrijft. Dat gaat wellicht haast net zo moeiteloos als bij de gesloten editie, want de ingenieurs lijken ervan uit te gaan dat het totale gewicht niet veel de hoogte in zal gaan. Door het ontbreken van een functionele B-stijl heeft de GT86 al een versterkte bodemplaat. Toyota onderzoekt nu nog verstevigingsmaatregelen als versterkte deursloten. Ook de gevolgen voor de balans en de aerodynamica moeten nog verder onderzocht worden. Alle foto's vind je hier.