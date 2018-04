VW Golf VII Variant ziet er zo uit

Door: BV

Volgende week trekt VW het doek van de break-versie van de jongste - zevende - Golf-generatie. Het is voor Europa de grootste nieuwigheid die het merk in petto heeft voor het Autosalon van Genève. De break blijft in het C-segment op het oude continent immers een erg populaire koetswerkvorm. Exacte informatie volgt later, maar beeld hebben we inmiddels wel al.

Tot en met de B-stijl zijn er zoals verwacht geen verschillen met de vijfdeursversie van het model. Achteraan noteren we in vergelijking met z'n voorganger vooral een meer gestileerd geheel op, waarin meer elegantie speelt en wat scherpere lijnen worden gebruikt dan bij de voorganger.

We vermoeden dat aan de erg flexibele MQB-bodemplaat wat getrokken is voor een grotere wielbasis, maar bevestiging daarvan moet nog volgen. Wat wel zeker is, is dat het motorenpalet identiek wordt aan dat van de reeds gekende koetswerkversies. Reken op een 1.2 TSI met 105pk, een 1.4 TSI met 120pk, een wat krachtiger editie met 138pk en twee oliestokers. De eerst is een 1.6 TDI met 105pk en de tweede een tweeliter die 150pk opwekt.