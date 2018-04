B6 Venator is 911-killer van Spyker

Door: BV

Voor Spyker zich met meer enthousiasme dan centen in het tragisch afgelopen Saab-verhaal stortte, broedde het merk al op een exotische SUV. Daarvan kregen we een studiemodel achter de kiezen, maar tot serieproductie kwam het nooit al houdt het bedrijf vol dat ook daar nog steeds aan wordt gewerkt. Maar in tegenstelling tot Saab, hield Spyker - dat nog nooit een euro winst boekte - wel het hoofd boven water. En baas Victor Muller heeft nu z'n zinnen gezet op een 911-killer. Die heet B6 Venator (Latijns voor "jager") en debuteert in Genève als studiemodel.

Over de specificaties wordt nog gespeculeerd. Er is sprake van een centraal gepositioneerde V6 die 375pk opwekt. Dat moet de B6 Venator, die niet eens 1,4 ton weegt met dank aan een aluminium onderstel en koetswerk in carbon, best pittige prestaties opleveren. De afmetingen zijn ruwweg vergelijkbaar met die van een Porsche Boxster, maar het prijskaartje van om en bij € 200.000 zit dan weer duidelijk in het vaarwater van de 911.

Het hele Saab-verhaal is natuurlijk ook nog niet afgelopen. Het Phoenix-platform waaraan Saab werkte voor de opvolger van de 9-3 zou nog steeds de basis kunnen vormen voor een "premium"-auto. Victor Muller zegt dat daaraan gewerkt wordt met de Chinese autobouwer Youngman.