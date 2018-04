Ook Honda Civic gaat aan de break

Door: BV

Met de nieuwe Honda Civic hebben we al uitgebreid kunnen kennismaken. Maar om de Europese consument met meer overtuiging naar de hand te dingen, staat van de nieuwe generatie ook een break op het programma. Die verwachten we ten vroegste tegen het eind van het jaar, maar een voorbode ervan staat op het Autosalon van Genève. Als concept, al is het meer accuraat om te spreken van een gecamoufleerd preproductiemodel.

De Civic Tourer Concept heeft wat extra LEDs rond de koplampen zitten, kreeg grotere luchtinlaatopeningen, zijschorten, grote lichtmetalen velgen en een achterbumper waarin een diffuser zit ingewerkt. Doe die allemaal weg en je kijkt aan tegen de productieversie.

Aan de krachtcentrale is alvast niet gerommeld. Dat is de 1.6l viercilinder turbodiesel die 120pk en 300Nm opwekt.