Honda Civic krijgt ook break

Door: BV

Autoconstructeurs zijn niet vies van een potje tegenprogrammeren. Zo zal het wel geen toeval zijn dat BMW's Concept Active Tourer tot op de millimeter dezelfde afmetingen heeft als de Mercedes B-Klasse. En als Toyota op het Autosalon van Parijs een Auris break (die Touring Sports heet) voorstelt, dan is het wellicht niet per ongeluk dat juist daar aankondigt dat er van de recente Civic ook een functionele variant op het programma staan. Een preproductie-concept krijgen we daar later van te zien (in maart in Genève of ten laatste volgend jaar in september op het Autosalon van Frankfurt) maar een eerste plaagbeeld kon er wel vanaf.

Honda wist ten slotte ook nog te vertellen dat de nieuwe compacte 1.6l dieselmotor (120pk en 300Nm sterk) die nu in de Civic wordt voorgesteld, in de loop van volgend jaar ook het vooronder van de nieuwe Honda CR-V opzoekt.