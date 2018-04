Mitsubishi GR-HEV is futuristische pick-up

Door: BV

Toegegeven, de L200 die de kleuren van Mitsubishi tegenwoordig verdedigt in het segment van de pickups, is in vergelijking met z'n concurrenten al behoorlijk origineel vormgeven. Maar zelfs dat model wordt er niet jonger op. En terwijl er gezocht wordt naar een manier om ook die dieselvreters zuiniger te maken, moet ook daar het uiterlijk van evolueren. Het model dateert per slot van rekenin ook al van 2005. Mitsubishi heeft een plan, dat is bij het aanschouwen van deze GR-HEV wel duidelijk.

Voor de aandrijving worden twee elektromotoren ingeschakeld. Die staan natuurlijk in verbinding met een aandrijfsysteem dat de vier wielen van kracht voorziet. Er is ook nog een dieselmotor, maar die dient ter ondersteuning. Dat betekent dat de rollen net omgedraaid liggen als bij een meer conventionele aandrijflijn. De CO2-uitstoot van het studiemodel bedraagt 149gr/km. Voor een terreinbeul met laadcapaciteit is dat erg weinig.